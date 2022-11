Vereador Dr. Victor Rocha defende ampliação dos serviços no Hospital São Julião

Parlamentar esteve reunido com a diretoria para saber os gargalos da instituição

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) esteve reunido com o presidente Carlos Augusto Melke e com a gerente administrativa, Jessyka Souza Mendes, do Hospital São Julião, na manhã de quarta-feira (09).

Na oportunidade conheceu os principais gargalos da instituição para ampliar os serviços oferecidos pela instituição. Também participou da reunião o médico obstetra, Dr. Valdmário Rodrigues Júnior.

“Conhecemos o trabalho de excelência prestado pelo São Julião. Nossa visita é justamente ouvir sobre as demandas do hospital. Junto com a diretoria queremos contribuir com a ampliação dos serviços oferecidos, para benefício dos moradores da região e também de toda Capital e do MS”, pontuou Dr. Victor Rocha.