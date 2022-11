Homem que estuprava sobrinha e a amiga durante “esconde-esconde” é preso

Na manhã de hoje (9), um homem foi preso temporariamente em Anaurilândia, distante a 371 quilômetros de Campo Grande, pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra a sobrinha, de 11 anos e a amiga,12.

Segundo informações, o suspeito passou a ser investigado pela Polícia Civil após denúncias. Ele chamava a sobrinha e a amiga para brincarem de esconde-esconde, momento em que cometia os crimes.

Além da prisão temporária, também foi cumprido mandado de busca e apreensão, sendo apreendida uma espingarda adulterada e munições.

O autor ainda foi autuado por crime ambiental, pois mantinha aves presas em gaiolas em sua residência.

Serviço: Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

