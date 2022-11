Aumenta procura por testes de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) apontou que no dia 07 de outubro foram registrados sete procedimentos nas unidades de saúde da cidade enquanto que na mesma data deste mês de novembro foram 31 testes para o novocoronavírus. Considerado o de ‘padrão ouro’ para o diagnóstico da Covid-19, Campo Grande registrou um aumento na realização de exames RT-PCRs, ao longo dos últimos 30 dias.

De acordo com o Vacinômetro desta quarta-feira, até às 12 horas, 206 pessoas haviam sido vacinadas contra a Covid-19. Desde o início da campanha foram 733.72280 (98% do público esperado) doses aplicadas e outras 701.44777 (41%) pessoas vacinadas com a dose única ou com a dose de reforço. 379.428 receberam a terceira dose e 139.330 a quarta e última dose. O total de vacinas aplicadas, somando todas as doses, é de 1.953.927.

Para evitar o caso mais grave da doença, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, reforça a importância da vacinação. “A vacinação continua sendo nossa maior e mais eficaz ferramenta conta a Covid-19, então, quem se enquadra para tomar o segundo reforço e ainda não foi até uma unidade de saúde, é recomendável que se encaminhe até um posto de vacinação, o mesmo serve para quem ainda tem ainda precisa tomar o primeiro reforço”, disse.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria do Estado da Saúde (SES), a Capital registrou em sete dias 12 novos casos de Covid, somando desde o início da pandemia 207.412 infectados.

A última morte foi no dia 07, uma mulher de 69 anos. Além da vacinação, o secretário destacou a necessidade do uso de máscaras por pessoas que possuem sintomas respiratórios e a higiene constante das mãos, já que assim é possível evitar o contágio pela Covid-19 através das duas formas mais comuns de transmissão.