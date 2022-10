Advogado é preso aplicando golpe na Capital com procuração falsa

Por estelionato de forma tentada e falsidade ideológica, um advogado foi preso em flagrante nesta semana tentando vender um terreno com uma procuração falsa, em um cartório da rua Dom Aquino, na região central de Campo Grande. Nesta quarta-feira (5), ele pagou fiança de R$ 3.636 e foi liberado.

Segundo boletim de ocorrência, uma vítima contou que viu anúncio no mês passado sobre a venda de um terreno por R$ 100 mil e entrou em contato com o autor. Com o suposto proprietário, foi acordada uma permuta em relação a um terreno que seu marido possui.

Na tarde de terça-feira (4), a mulher foi ao cartório com o advogado, mas desconfiada resolveu consultar a descrição do terreno e acabou descobrindo que o local estava no nome de uma outra mulher. Em seguida, ligou para o advogado da proprietária do terreno, que lhe informou que o local não estava à venda e que seria um golpe.

Após avisar os verdadeiros donos, informou que estava no cartório com o tal advogado. Logo em seguida, policiais chegaram ao local. Ambos foram levados para a 1ª DP, onde foram apresentados prints das conversas e negociações entre vítima e autor.

O interrogado alega ter sido processado outras vezes por crimes de violência doméstica. Além disso, ele alegou que não vê indícios de falsidade ideológica.