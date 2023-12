Força do vento derruba carretas e destorce silo em Nova Alvorada do Sul

Um forte vendaval que atingiu a cidade de Nova Alvorada do Sul, na madrugada desta quinta-feira (30), causou danos significativos, afetando desde a base da cobertura de frota dos bombeiros até carretas estacionadas ao longo da rodovia 267.

Segundo Alvorada Informa, o Atacado Rincão também teve parte de seu telhado arrancado pelos ventos, assim como diversas árvores que caíram sobre as ruas da cidade. A Cooperativa Alfa, importante na economia local, teve o silo de armazenamento de grãos retorcido pela força do vendaval.

Equipes de emergência, junto com funcionários das empresas afetadas, estão agora em ação para avaliar os estragos e iniciar os trabalhos de reconstrução. Autoridades municipais expressaram solidariedade às empresas e prometeram apoio na medida do possível.

Meteorologistas alertam para a possibilidade de mais instabilidades climáticas nos próximos dias, instando os residentes a permanecerem atentos e seguirem as orientações de segurança. Acesse também: Chuvas intensas e raios marcam o tempo desta quinta-feira em Campo Grande

