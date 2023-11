1º Concurso de papai noel dos bairros está com inscrições abertas em Naviraí

Estão abertas as inscrições para 1⁰ Concurso de Papai Noel nos Bairros de Naviraí. A ideia é instigar o espírito natalino nos bairros e incentivar a participação da comunidade nessa época do ano.

Inscrições

Cada bairro da cidade terá a oportunidade de apresentar dois candidatos para o concurso. Os interessados devem se inscrever na Fundação Cultural de Naviraí até o dia 04 de dezembro. A inscrição é gratuita, para garantir igualdade de oportunidades para todos.

Critérios

A comissão julgadora avaliará durante o concurso: a criatividade do traje utilizado pelo Papai Noel, a simpatia e desenvoltura do participante e a interação com o público.

Prêmios

O primeiro lugar receberá o prêmio de R$ 1.500, o segundo lugar receberá R$ 1.000 e o terceiro lugar receberá R$ 700. Além do prêmio em dinheiro, os vencedores terão de levar alegria e espalhar o clima natalino para a população de Naviraí com o Projeto “A Cidade Vive o Natal” durante o mês de dezembro.

A escolha dos vencedores ocorrerá no dia 07 de dezembro, às 17 horas, na Praça Euclides Fabris, localizada no coração da cidade.

