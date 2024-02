Vendas do varejo ampliado em Mato Grosso do Sul recuaram em 2023

A FCDL através do Termômetro do varejo divulgou dados que permitem uma análise abrangente do desempenho das vendas do comércio em Mato Grosso do Sul. Os números de dezembro reforçaram a tendência observada nos meses anteriores. Em 2023, o comércio varejista registrou um aumento de 2,2%, enquanto as vendas do varejo ampliado apresentaram uma queda expressiva de 9,2%. O varejo ampliado abrange atividades mais específicas, como vendas de veículos, motocicletas e partes automotivas, materiais para construção, e o comércio atacadista de alimentos e bebidas.

É importante notar que a queda nas vendas do varejo ampliado ocorre após três anos de forte crescimento. Em 2021, esse segmento viu um avanço de 11,6% no estado, e mesmo durante o auge da pandemia, em 2020, registrou um crescimento de 3,6%. O comércio varejista também apresentou um crescimento expressivo nos anos anteriores. O resultado de 2023 indica uma moderação no ritmo de crescimento desse setor.

Apesar da queda observada em 2023, o crescimento médio anual do varejo ampliado foi de 2,3% entre 2020 e 2023, superando a média nacional. Esse dado evidencia o aumento médio das vendas por ano desde 2020.

