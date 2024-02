Aposta de MS fatura prêmio de R$ 29 mil nas loterias caixa; confira números

A Lotérica Pé Quente, em Nova Andradina, celebrou um apostador sortudo nesta segunda-feira (19). Com 19 acertos no concurso 2586 da Lotomania, a aposta simples levou para casa um prêmio de R$ 29.035,07. Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte contemplaram o vencedor, que registrou sua sorte em uma aposta simples.

Em Dois Irmãos do Buriti, outra boa notícia chegou com o concurso 6369 da Quina. Uma aposta acertou quatro números e embolsou R$ 7.726,00, registrada na Lotérica Serangel. Apesar disso, as cinco dezenas do sorteio não encontraram um vencedor, deixando o prêmio principal sem ganhador.

A sorte também sorriu para Novo Horizonte do Sul no concurso 2631 da Dupla Sena. Uma aposta simples da cidade acertou 5 dezenas do segundo sorteio, garantindo um prêmio de R$ 5.955,30. A Lotérica Reginato teve o registro vencedor dessa aposta.

Finalizando as boas notícias, um bolão da Lotofácil trouxe um prêmio de R$ 1.916,46 no concurso 3032. O bolão foi registrado na Lotérica Zebrinha, em Caarapó, proporcionando uma alegria a mais para os apostadores da região.