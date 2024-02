Confira a coluna “Segredos de Estado”

As águas (e as articulações) de março

Na famosa letra de Antônio Carlos Jobim imortalizada na gravação dele junto com Elis Regina, as águas de março trazem promessa de vida aos corações, além de fechar o verão. Nos bastidores da política, as articulações de março trazem promessa de reeleição para os detentores de mandato, pois podem sair de um partido onde estão “desconfortáveis” e entram em outra sigla onde terão maior apoio, (inclusive financeiro), para ter mais quatro anos de mandato.

E em ano eleitoral, as articulações provocam muito burburinho e consequentemente muita briga internamente dentro dos partidos e grupos políticos. Como teremos eleições municipais em todo o país, as confusões prometem ser grandes e multiplicadas por cinco mil, que é o número de prefeituras que estarão renovando Executivo e Legislativo municipal. Em MS, a situação está complicada em muitos municípios, a começar pela Capital, e muito político sentindo o “tapete”de movimentar sob seus pés.

Salvamento

A senadora Tereza Cristina está tentando salvar a candidatura da prefeita de Campo Grande a reeleição e para isso a missão seria evitar que o PL tenha uma candidatura e para isso já foi até falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro e os apoios

O ex-presidente Jair Bolsonaro, a cada vez que recebe uma visita de representantes do PL, acaba lançando um nome para concorrer à prefeitura de Campo Grande. A única vez que ele não declarou apoio foi quando recebeu a visita da senadora Tereza Cristina, que sonha em ter um vice do PL para a reeleição de Ariane Lopes.

Barbosinha

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, muito embora não tenha assumido oficialmente, continua com muito interesse na sucessão de Dourados e, caso o PSDB não venha a chegar a um acordo entre os pré-candidatos ele pode deixar o PP e retornar ao ninho como uma solução.

Reação

Nesta semana, o PT deve entrar em convulsão por conta das articulações do deputado estadual Vander Loubet e do deputado estadual Zeca do PT para que o partido desista da candidatura própria para apoiar Rose Modesto. A reação à proposta está unindo o partido na defesa da manutenção de Camila Jara.

Arrastão

Dizem que o PSDB está fazendo arrastão na Câmara de vereadores e poderá ficar com uma bancada de 12 vereadores. Além de “aninhar” uma duzia de edis, ainda vai acomodar outros em partidos aliados, o que poderá fazer com que a prefeita Adriane Lopes fique totalmente dependente do partido na reta final do seu mandato.

Encontro

Deve acontecer no início de março uma reunião entre os principais líderes dos Tucanos para traçar uma estratégia que será cumprida neste período de janela que deve começar no dia 7 de março. Dizem que as ausências podem ser mais representativas que as presenças.

Meninos eu vi

Os caciques da política nacional nunca deram muita importância para as questões paroquiais de Mato Grosso do Sul e, em períodos pré-eleitorais, costumam receber delegações e saem declarando apoio, gravando vídeos que sempre acabam provocando crise por aqui. Nas eleições de 1994, Levy Dias concorria com Wilson Martins e estavam atrás das pesquisas e então escalou seu vice, o deputado estadual Alberto Rondon, do PP, para conseguir uma declaração do candidato tucano Fernando Henrique, que tinha como vice Marco Maciel, que era do mesmo partido do Rondon. Num evento, gravou com o FHC, e que depois desmentiu o apo e soube-se que bastou um telefonema do então candidato a senador Lúdio Coelho na chapa do Wilson Martins para o Sergio Mota, coordenador da campanha do Tucano para mudar tudo. Lúdio resumiu tudo com a seguinte frase.

– Para atravessar a cerca, às vezes basta levantar o arame de cima.