Uso de máscara em Campo Grande pode voltar a ser obrigatório

O uso de máscaras nos ônibus do transporte público, em unidades de saúde ou locais com grande circulação de pessoas pode voltar a ser obrigatório A Prefeitura de Campo Grande vai intensificar discussões sobre assunto e caso . “Nós continuamos recomendando o uso sobretudo para pessoas com comorbidades e que possuam sintomas gripais. Acreditamos que nos próximos dias devem ser intensificadas as discussões quanto a possibilidade de reiterar o uso em ambientes de saúde e de grande circulação de pessoas”, informa nota emitida pela Secretaria.

Atualmente, o uso da máscara é apenas recomendado em Mato Grosso do Sul, com adesão opcional a cada morador. No entanto, aumento de casos e identificação de nova variante, a BQ 1.1, deixou o País novamente em alerta e trouxe à tona discussões sobre a necessidade da proteção contra a covid-19.

O boletim epidemiológico desta quarta-feira (16), divulgado pela Secretaria de Saude da Capital aponta que, na última semana, Mato Grosso do Sul registrou mais 285 novos casos de Covid-19 com dois novos óbitos foram registrados sendo ambos idosos e do sexo masculino, um de 71 anos e outro de 73. Com isso, número total de pessoas contaminadas pelo vírus, desde o início da pandemia, é de 582.739.