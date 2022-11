Vice-governador eleito, Barbosinha, pode ser anunciado coordenador de equipe de transição

Está marcado para a manhã desta quinta-feira (17), coletiva de imprensa e reunião que da início ao período de transição do governo atual, liderado por Reinaldo Azambuja (PSDB), para o governador eleito, Eduardo Riedel. O evento acontece no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

A equipe será composta por quatro pessoas de cada grupo de ambos os governos. No dia 8 de novembro foi feito o anúncio pelo atual governador de que os nomes seriam revelados em breve, fato que se confirmou nesta quarta-feira em nota publicada pela assessoria de imprensa do governo de MS.

Em entrevista ao O Estado Online, o vive-governador eleito e deputado estadual, Barbosinha (PP), não desmentiu a informação e disse estar a disposição do atual governo em que ele fez parte sendo titular da Sejusp, no primeiro mandado do governador Reinaldo Azambuja.

“Vamos ajudar a coordenar a transição em conjunto com a equipe do governo atual. Fomos designados pelo governador eleito e vamos trabalhar. Trocar de informações, refinar essas informações, obras em andamento, contratos e programas, serão analisados. Na verdade, nossa função é auxiliar” afirmou Barbosinha.

Sobre a informação de ser o coordenador da equipe de transição da parte do governo eleito, o vice disse que segue o que disse Eduardo Riedel. “Essa informação partiu do governador eleito. Estamos aqui a disposição para trabalhar”, explicou.