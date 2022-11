Delegação do MS finaliza Jogos Escolares Brasileiros com 51 medalhas

Mato Grosso do Sul encerrou o JEB’S (Jogos Escolares Brasileiros) 2022, no Rio de Janeiro, com o número de medalhas 218% maior em relação à edição anterior. A delegação estadual conquistou 51 medalhas, sendo 14 de ouro, 11 de prata e 26 de bronze.

Os atletas do judô e do atletismo foram os que mais frequentaram o pódio, juntas, somaram 25 medalhas. A delegação também conquistou pela primeira vez a quarta colocação geral do atletismo no gênero masculino. Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, Mato Grosso do Sul consolida-se como um dos estados que mais investem no desporto escolar.

“Nosso estado, hoje, desponta a nível nacional quando o assunto é esporte na escola. Tudo isso é fruto de uma visão do esporte como política pública fundamental em Mato Grosso do Sul, desde a iniciação até o alto rendimento, e que reflete nas conquistas que nossos atletas têm alcançado em diversas competições nacionais” disse Silvio.

Em meio aos mais de oito mil participantes, o estado foi representado por 202 estudantes-atletas, com idade entre 12 e 14 anos, em 17 modalidades. Durante os 15 dias de evento, a equipe sul-mato-grossense ainda contou com 257 profissionais, sendo 35 técnicos, nove auxiliares técnicos, nove oficiais e dois fisioterapeutas.

Com informações de Fundesporte