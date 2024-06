Homem é baleado pela PM após tentar colocar fogo na esposa e agredir enteadas em Bodoquena

Um homem, de 41 anos, foi baleado pela Polícia Militar, na madrugada deste sábado (29), após tentar colocar fogo na esposa, de 34 anos, e agredir duas enteadas adolescentes. O crime ocorreu no assentamento Refúgio Canaã, em Bodoquena, a 265 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi atingido no pé pelos policias, depois de resistir a abordagem e ir para cima da equipe armado com espingarda e facão. Ele foi capturado em uma chácara cerca de 500 metros da casa onde mora com as vítimas.

O agressor foi socorrido pelos próprios policias e encaminhado ao Hospital Municipal Francisco Sales, onde ficou aguardando ser transferido para o município de Aquidauana. Com o suspeito, os militares encontraram uma arma calibre 22, oito munições intactas, três facas, canivete uma lâmina. Todos os objetos foram apreendidos.

O homem está preso sobe escolta, no entanto não foi revelado estado de saúde dele. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Bodoquena e será investigado.

