Unidade básica de saúde em Corumbá atenderá em horário estendido nesta terça

Como parte das ações do janeiro branco e roxo, a unidade básica de saúde Popular Velha atenderá em horário estendido das 17 às 21h nesta terça-feira, 30 de janeiro em Corumbá.

A UBS vai disponibilizar serviços de exame preventivo, aferição de pressão e glicemia, testes rápidos, vacinação, avaliação odontológica, palestras, automassagem e ginástica.

A campanha Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mental e emocional, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico.

O mês também visa alertar para o combate à hanseníase, por isso, acontecem também as campanhas do janeiro roxo. A doença, cercada de preconceitos, é contagiosa, mas, tem controle e possui tratamentos oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade de saúde fica localizada na bairro Popular Velha, rua Teodomiro Serra.

