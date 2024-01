Operação resulta na apreensão de R$ 1,08 milhão em mercadorias contrabandeadas na BR 267

Na última quinta-feira, 25 de janeiro, a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), desencadeou a operação “Protetor”, culminando na apreensão de 14 veículos carregados com mercadorias contrabandeadas e descaminhadas na BR 267, entre os municípios de Angélica e Nova Alvorada do Sul. As mercadorias, provenientes do Paraguai, estavam destinadas ao Estado de São Paulo, onde seriam distribuídas no comércio local.

O comboio de veículos interceptado foi encaminhado para a sede da DEFRON, localizada no município de Dourados-MS, onde tanto os veículos quanto as mercadorias ilícitas foram apreendidos. O próximo passo será a entrega desses itens à Receita Federal de Ponta Porã-MS para as devidas providências legais. Os motoristas envolvidos foram identificados e qualificados, estando sujeitos às acusações de contrabando e descaminho perante a justiça.

Os veículos apreendidos incluem um GM Celta, dois GM Meriva, um VW Gol, dois Ford Fiesta, um VW Parati, um GM Vectra, quatro GM Astra, um Fiat Uno e um GM Corsa. Quanto às mercadorias confiscadas, a lista é extensa e abrange roupas, isqueiros, artigos de pesca, óculos escuros, brinquedos, cadeados, relógios de pulso, acessórios para telefones celulares, aparelhos eletrônicos diversos, perfumes, máquinas de cortar cabelo, produtos de perfumaria, fardos de meias, calçados, minoxidil e pacotes de cigarros.

Confira a apreensão:

Somando os valores estimados dos veículos e das mercadorias, a operação resultou em aproximadamente R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) em prejuízo para o esquema de contrabando desmantelado pela DEFRON.