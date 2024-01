Homem que agrediu esposa por ‘deixar o fogão sujo’ é preso em Dourados

Na manhã da última sexta-feira (26), uma mulher de 42 anos procurou a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados para registrar um boletim de ocorrência de violência doméstica. A vítima relatou ter sido agredida com socos e chutes pelo seu companheiro, desencadeando uma série de eventos violentos devido a um motivo aparentemente trivial.

Segundo o depoimento da mulher, as agressões começaram quando o homem, seu companheiro de 61 anos, a acusou de deixar o fogão da residência sujo com feijão. A situação escalou quando ele, não encontrando uma garrafa de cachaça que acreditava estar perdida, ameaçou a vítima de morte, suspeitando que ela a teria escondido.

A vítima, que suportou um relacionamento abusivo por quatro anos, decidiu finalmente denunciar as agressões e ameaças que vinha sofrendo ao longo desse período. Ao tomar conhecimento do caso, uma equipe de policiais civis da 2ª Delegacia de Dourados agiu prontamente, deslocando-se até a residência do casal. O agressor foi detido no local e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica.

