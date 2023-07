Últimos dias da 6ª Festa da Padroeira e Festival Comida em Movimento na Capital

Festa no Santuário Perpétuo Socorrro e festival com cinema e gastronomia na Galeria de Vidro agitam o final de semana

A Capital está com o fim de semana agitado! Hoje (30), o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está realizando a 6ª festa da padroeira de Mato Grosso do Sul, em comemoração ao dia da padroeira, lembrado pela igreja em 27 de junho. Este ano, diversas atrações regionais estão passando pelo evento, que está com cerca de 15 a 20 barracas de comidas típicas junina.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a padroeira civil de Mato Grosso do Sul, por meio de lei estadual. A lei incluiu, no Calendário Oficial de Eventos do Estado, o dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como a data festiva de honra à padroeira civil. A festa acontece das 18h às 22h30 e é uma das mais aguardadas pelos campo-grandenses e devotos sul-mato-grossenses. Além da programação cultural, tem celebrações religiosas durante todos os dias até domingo (2).

Hoje (30), tem show de Pedro Henrique e Miguel, amanhã (1º) é a vez do grupo Rancho Grande e do cantor Ricardo Siqueira. E no último dia de festa, domingo (2), tem apresentações de Enivan Silva e Sidney Francis. A entrada para a festa é gratuita e o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na avenida Afonso Pena, 377, Amambai.

Outra opção para curtir o fim de semana é o 1º Festival Comida em Movimento, que está unindo cinema e gastronomia e com certeza irá agradar os campo-grandenses. O evento mescla imagens e sabores, com uma extensa programação de oficinas, rodas de conversa, vivências de saberes e sabores com chefes, palestras, exibição de documentários e feira Slow Food Pantanal.

Um dos objetivos do festival é levar a uma reflexão sobre a urgência e a importância de conhecer e discutir práticas de desenvolvimento sustentável, valorização dos produtos locais, da culinária regional, artesanal e das tradições culturais. Hoje tem oficina de educação alimentar e jardim comestível, vivência de saberes e sabores, palestra de cinema e gastronomia e exibição de filmes. Ficou curioso? Então corra para a Galeria de Vidro e Plataforma Cultural de Campo Grande, a partir das 15h, na avenida Calógeras, 3.015. A entrada é gratuita, aproveite!

Sexta-feira (30/6)

Shopping Campo Grande

Toda sexta você já sabe que é dia de Quintal Sesc, das 17h às 22h, no estacionamento da loja Riachuelo, do shopping Campo Grande. A atração continua em clima junino e terá apresentações de quadrilhas juninas do Colégio Status, Colégio Oswaldo Tognini (Funlec), do grupo de dança do Colégio Raul Sans de Matos (Funlec). Haverá ainda a apresentação da dupla Eros e Lorenzo, da escola Sesi. O espaço decorado contará ainda com apresentação da dupla sertaneja Leandro e Galeano.

Entre os food trucks, a KF Kitutes tem quentão e chocolate quente, vinho quente, pipoca doce, pipoca salgada, amendoim e muito mais. Tem ainda a Turma da Mary Hot Dog e Carreteiro, Pamonha da Dona Elza, Chefão Churros e Crepe, além dos chopes Germânia.

O Quintal Sesc é um ponto de descarte de eletrônicos também, das 17h às 22h. Podem ser descartados itens de informática, computadores, notebooks, eletroportáteis, eletrônicos diversos, equipamentos de áudio e vídeo, televisores, geladeiras, máquinas de lavar e fogões.

Festival Comida em Movimento

A programação de hoje (30), do festival, é a seguinte: das 15h às 16h15 tem oficina “Plantar e Colher”, de Educação Alimentar e Jardim Comestível, para estudantes da Rede Municipal, com Ana Cláudia Delgado; das 17h às 21h acontece a feira de produtores do Slow Food Pantanal; Das 17h às 18h tem Vivência de Saberes e Sabores, com Elianai Dias e sua Vó Florinda Sol; A partir das 18h10, estará acontecendo a palestra “Cinema e Gastronomia: O Prazer à Mesa”, com a Prof. Dra. Maria Adelia Menegazzo, até às 19h10; das 19h30 às 21h tem exibição dos filmes “Valorização da Culinária Terena”, “A Rainha do Brasil” e Verde Milho, Doce Milho” e, para fechar a programação do dia, terá “Diálogos em Movimento”, com Elianai Terena e Maria Adélia, das 21h às 21h45.

Blues Bar

Prepare-se para uma noite de flashback, no Blues com JS Orquestra e Franz Duo! O bar abre às 20h e a entrada é limitada, então chegue cedo! Os ingressos serão vendidos somente na hora, a R$ 30. O Blues Bar fica na rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Valley CG

Está procurando um “arraiá” para esta sexta? Então, vá para a Valley CG, a partir das 22h, com muita música boa de Zé Lucas e Benício, Brendo e Vinicius e a dupla Kid e Kenner. Reservas são feitas pelo telefone: (67) 99150-8194. A Valley CG está localizada na avenida Afonso Pena, 4.176

Sábado (1º/7)

Shopping Campo Grande

No espaço central do shopping Campo Grande, a diversão fica por conta do Happy Park Kids, com um mega circuito de atividades infantis com brinquedos para as crianças, circuito de infláveis, escorregadores, obstáculos, pula-pula e playgrounds interligados. O espaço atende crianças de 1 a 12 anos. No trampolim kids, as crianças podem aproveitar uma sequência de camas elásticas, além de uma gigante piscina de bolinhas ou spaghetti e dois playgrounds de labirinto. O Happy Park Kids funciona hoje (1º), das 10h às 22h e custa R$ 40 reais para 30 minutos. Após isso, é cobrado R$ 20 a cada 15 minutos.

A promoção “iPhone na Mão” continua com o sorteio de um iPhone 14 por semana. A cada R$ 400 em compras no shopping, você ganha um cupom para participar. Cadastre suas notas no aplicativo do shopping ou no totem próximo à praça de alimentação.

Shopping Norte Sul Plaza

Sábado (1º), tem teatro com a Trupe Guavira, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo, do shopping Norte Sul Plaza. Também tem um painel de festa junina todos os dias, disponível para você aproveitar o clima junino. O painel fica na praça central, entre as lojas Vivara e Sonho dos Pés, durante o horário de funcionamento do shopping.

Festival Comida em Movimento

No último dia de festival, a programação está recheada de oficinas, vivências e filmes! Das 16h às 17h15, terá a oficina “Conhecendo as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais)” para estudantes e público em geral, com Márcia Chiad; das 17h às 21h acontece a feira Slow Food Pantanal; a vivência de saberes e sabores será com a chef Dedê Cesco, das 17h às 18h; A partir das 18h10, tem palestra “Comida e Cultura”, com o Prof. Dr. Álvaro Banducci e a antropóloga Luciana Scanoni, até às 19h10; já às 19h30 começa a exibição dos filmes “Cozinha Regional Pantaneira” e “Cozinha Lugar de Saberes e Sabores” e das 21h às 21h45 haverá “Diálogos em Movimento”, em que Álvaro Banducci, Dedê Cesco e Elis Regina Nogueira conversam sobre os filmes exibidos.

Blues Bar

Para o sábado (1º), o Blues está prometendo uma noite épica, com um show imperdível de Led Zeppelin Cover e Purple Head Cover, de Londrina (PR). Será uma experiência musical intensa, celebrando o legado das bandas de rock Led Zeppelin e Deep Purple. Os ingressos são limitados e serão vendidos na hora, por R$ 30. O Blues Bar abre às 20h.

Valley CG

Carla e Junior, Kleber e Ruan e a dupla Thiago e Miguel são as atrações do “Arraiá” da Valley deste sábado (1º), a partir das 22h. Aproveite e faça sua reserva pelo telefone: (67) 99150-8194. A casa noturna está localizada na avenida Afonso Pena, 4.176.

Domingo (2/7)

Show de humor – Dourados

Alô, douradenses! No domingo (2), o humorista Diogo Almeida estará no Centro de Eventos da Unigran, com o show “Savana Pedagógica: Sobrevivendo na Escola”. Em seu show, ele traz uma alusão hilária ao ambiente escolar, que pode muitas vezes ser comparado a uma savana. Com um texto afiado e observador, o comediante apresenta situações cotidianas que acontecem nas salas de aula, fazendo uso de sua habilidade em transformar o trivial em algo engraçado. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site: https://bileto.sympla. com.br/event/82683/d/196552.

Shopping Campo Grande

O cinema do shopping Campo Grande é opção de entretenimento no domingo (2), pois os filmes prometem muita aventura! O estreante da semana é “Indiana Jones e o Chamado do Destino”, em que o famoso arqueólogo, professor e aventureiro embarca em mais uma missão inesperada. Neste retorno do herói lendário, Indiana Jones, na quinta parcela da icônica série de filmes, ele encontra-se em uma nova era, aproximando- -se da aposentadoria. Ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas, quando as garras de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez, para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia em mãos erradas.

Shopping Norte Sul Plaza

No “domingão” leve a criançada para ouvir a contação de histórias de Nano Elânio, com sessões às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. E não se esqueça que ainda tem o passeio de trenzinho Giggio, em frente ao Magazine Luiza, a Slimeria, em frente à Ri Happy, jogos e biblioteca, das 15h às 20h, no Espaço Sesc e a ExpoNorte, na praça de eventos em frente à loja Renner.

