Prefeitura de Dourados promove encontro para escutar demandas das mulheres indígenas para enfrentamento ao feminicídio

Nesta quinta-feira (27), a Prefeitura de Dourados, por meio da Coordenadoria Especial das Políticas Públicas para Mulheres, participou de um importante encontro realizado na sede do Ministério Público Federal (MPF). O objetivo principal da reunião foi promover uma Escuta Qualificada junto às mulheres indígenas, com foco no enfrentamento ao feminicídio.

A iniciativa contou com a presença de representantes do Ministério das Mulheres, que vieram a pedido da ministra Aparecida Gonçalves. Entre elas estavam Cristiane Sant Anna, Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, e Pagu Rodrigues, coordenadora Geral de Prevenção à Violência Contra a Mulher do Ministério das Mulheres.

A Coordenadora Especial das Políticas Públicas para Mulheres de Dourados, Andréia Bonito, participou do encontro, acompanhada de outras autoridades, como Ana Aline dos Reis Avalhaes, Secretária Executiva da Casa dos Conselhos; Bárbara Marques Rodrigues, coordenadora do Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência; e Jussara Marques Lopes, coordenadora do CRAS indígena.

O encontro teve como objetivo ouvir as reivindicações das mulheres indígenas de Dourados e retomadas, a fim de criar políticas públicas que atendam às suas necessidades específicas. A presença da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, juntamente com outros órgãos e conselhos municipais, possibilitou apresentar ao Ministério das Mulheres as demandas das mulheres indígenas e trabalhar em conjunto na melhoria das políticas públicas.

“Andréia ressaltou a importância desse momento de escuta e reivindicação, destacando que isso garante um espaço para criar políticas públicas que atendam as especificidades das mulheres indígenas. Ela enfatizou a relevância de apresentar ao Ministério das Mulheres as demandas das mulheres indígenas, demonstrando o compromisso do município de Dourados em ouvir as reivindicações apresentadas e trabalhar em conjunto para melhorar as políticas públicas voltadas para as mulheres”, afirmou Andréia.

A iniciativa visa fortalecer a participação das mulheres indígenas na construção de políticas públicas que atendam às suas necessidades e promovam a igualdade de gênero. Ao ouvir suas demandas e trabalhar em parceria com órgãos governamentais, a Prefeitura de Dourados busca garantir que as vozes das mulheres indígenas sejam ouvidas e que suas necessidades sejam atendidas de maneira efetiva.

