Águas Guariroba doa 1,5 toneladas de agasalhos para o Fundo de Apoio à Comunidade

Doações foram arrecadadas pelo Programa Voluntariado da concessionária

A Águas Guariroba entregou nesta quinta-feira (29) 1,5 toneladas de agasalhos para o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) em uma parceria com a prefeitura de Campo Grande. Os agasalhos foram arrecadados durante a Campanha do Agasalho da concessionária e a entrega foi realizada na sede do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A ação contou com a participação do diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, da coordenadora de responsabilidade social da concessionária, Bia Rodrigues, da coordenadora geral do FAC, Adir Diniz e do diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (AGEREG), Odilon Junior.

O montante entregue ao município faz parte arrecadação através do programa Voluntariado para a Campanha do Agasalho da Águas Guariroba. “A Campanha do Agasalho, desde 2016, tem o compromisso em levar conforto para famílias vulneráveis durante o inverno. E hoje com muita felicidade entregamos uma tonelada e meia de agasalhos para o município, que vem no momento importante com a chegada do inverno, em um período climático mais frio ajudando as famílias que passam por necessidades a ter um inverno mais ameno. São doações realizadas por colaboradores e agradecemos essa parceria com o município para que possamos fazer um inverno mais confortável para famílias vulneráveis em Campo Grande”, explicou Themis de Oliveira, diretor-presidente da Águas Guariroba.

A Coordenadora Geral do FAC, Adir Diniz comemora o montante recebido. “É uma quantia expressiva que vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Recebemos diariamente muitas solicitações das comunidades, e essa quantia só vem somar com a nossa campanha que atende as sete regiões de Campo Grande”, enfatiza Adir.

