Última parcela do IPVA 2023, vence em 31 de maio

O prazo para o pagamento da 5 e ultima parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2023 está se aproximando em Mato Grosso do Sul. Os proprietários de veículos tem até o dia 31 de maio para quitar essa obrigação fiscal.

Para aqueles que não receberam ou perderam o boleto, uma alternativa prática esta disponível. A segunda via pode ser acesoada por meio do canal de atendimento na internet, no endereço www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva.

A arrecadação proveniente do IPVA desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do Estado e dos municípios. Do montante arrecadado, metade é destinada às prefeituras das cidades onde os veículos foram emplacados, contribuindo assim para melhorias locais

Uma grande novidade neste ano é que todos os débitos estaduais, incluindo o IPVA, podem ser pagos por meio do PIX. Trata-se de um sistema desenvolvido pelo banco centeal que permite realizar transações financeiras em tempo real. Essa iniciativa, provida pela SEFAZ (secretaria de estado de fazenda), visa desburocratizar, facilitar o acesso e agilizar o dia a dia das pessoas.

Ao optar pelo pagamento via pix, o prazo para a baixa do débito é reduzido consideravelmente. Enquanto o tempo de compensação bancaria tradicional pode chegar a até 24 horas, com o pix o retorno bancário é instantâneo, levando no máximo 5 minutos.

Alem disso, o pix oferece flexibilidade aos contribuintes, aceitando pagamentos realizados por qualquer pessoa física ou jurídica que possua uma conta em uma instituição financeira ou instituição e pagamento.

Isso inclui até mesmo os bancos que não são conveniados com o Governo do Estado, como os digitais, desde que sejam participantes do PIX.

É importante ressaltar que existem regras definidas pelo Banco Central em relação aos limites de horário e valor para realizar as transações por meio do PIX. Essas condições estão especificadas no contrato de prestação de serviço assinado entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil, garantindo a segurança e transparência do processo.

Com a opção do pagamento via PIX, os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul podem desfrutar de uma forma mais ágil, prática e segura de cumprir com suas obrigações fiscais. A iniciativa visa simplificar a vida dos contribuintes e promover o desenvolvimento do Estado, ao mesmo tempo, em que acompanha as inovações tecnológicas disponíveis para facilitar as transações financeiras.

