NBA: Bam Adebayo dá show e Miami Heat está a um jogo da final

Na noite de ontem (21), o Miami Heat destruiu a defesa do Boston Celtics por 128 a 102, abrindo 3 a 0 na série, melhor de 7 jogos. A partida foi uma aula de enterradas do pivô Bam Adebayo, fazendo uma das suas melhores apresentações do ano. O time dos Celtics precisa vencer nas próximas quatro partidas para se classificar a final da NBA. A franquia de Miami abriu 3 a 0 na série, melhor de 7 e vai jogar o próximo confronto em casa nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

Bam Adebayo em sua melhor performance

O pivô do Miami estava inspirado na noite de ontem. Além do show de enterradas, o camisa 55 fez grandes jogadas, deixando a defesa do Heat perdida na marcação.

A terceira enterrada de Adebayo foi uma das melhores jogadas da partida. Duncan Robinson levou a bola pelo canto esquerdo e tocou para o camisa 55, que desafiou a marcação de Al Holford, fingiu que ia lançar e deu um passe na medida para o companheiro de equipe. Em uma ponte aérea espetacular, o pivô de Miami só precisou de uma mão para enterrar com força. O lance levou o público ao delírio.

Agora é tudo ou nunca

Com a pressão ao seu lado, o time de Boston precisa vencer todas as partidas para se classificar a final da NBA. Acompanhe os próximos jogos abaixo da franquia.

(8) Miami Heat 3 x 0 Boston Celtics (2)

Jogo 1 – 17 de maio – Boston Celtics 116 x 123 Miami Heat

Jogo 2 – 19 de maio – Boston Celtics 105 x 111 Miami Heat

Jogo 3 – 21 de maio – Miami Heat 128 x 102 Boston Celtics

Jogo 4 – terça-feira, 23 de maio às 21h30 em Miami

* Jogo 5 – quinta-feira, 25 de maio às 21h30 em Boston

* Jogo 6 – sábado, 27 de maio às 21h30 em Miami

* Jogo 7 – segunda-feira, 29 de maio às 21h30 em Boston

* se necessário

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.