Policiais encontram mais de 3,5 toneladas de maconha em caminhonete abandonada

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (21), mais de 3,5 toneladas de maconha na zona rural de Paranhos, a 389 quilômetros de Campo Grande. Os entorpecentes foram encontrados escondidos em uma F-4000 abandonada e que possuía registro de furto.

O flagrante aconteceu durante um patrulhamento na zona rural na região de fronteira, quando os policiais encontraram uma F-4000 abandonada em uma estrada vicinal. Em vistoria ao veículo, os agentes encontraram 170 fardos de maconha no interior da caminhonete, que após serem pesados totalizaram 3.690 quilos.

Os agentes checaram o chassi do veículo e constataram que a F-4000 tinha registro de furto em Ribas do Rio Pardo, em 2020. Os policiais realizaram uma vistoria região, mas ninguém foi encontrado.

Segundo o DOF, o material apreendido foi avaliado em R$ 7,5 milhões.

Os entorpecentes e a caminhonete foram encaminhados a Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

