UEMS está com inscrições abertas para docentes

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) através da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social (PRODHS) em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino (PROE), informa que estão abertas as inscrições para a Seleção de Docentes para Educação Especial – Atendimento Educacional Especializado (AEE). Entre os requisitos para participar da seleção é ter graduação em qualquer área do conhecimento e pós-graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou área afins. A contratação dos docentes será para todas as unidades universitárias e polos UAB/UEMS, conforme a necessidade de atendimento aos alunos.

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar, a seu critério, quais as deficiências nas quais tenha maior capacitação profissional e a Unidade Universitária a(as) qual(is) deseja atuar como AEE, caso venha a ser contratado(a), a depender da necessidade da UEMS. A área de conhecimento, será organizada de modo a atender ao aluno que necessite do Atendimento Educacional Especializado (AEE) .

O professor(a) contratado ficará sujeito aos regimes de trabalho de 20 horas semanais ou 40 horas semanais. As remunerações para Docente Mestre variam de R$ 3.446,69 (20h) e R$ 6.893,38 (40h). Já para Docente Especialista vão de R$ 2.395,38 (20h) e R$ 4.790,77 (40h). O contrato de professor(a) para prestar o Atendimento Educacional Especializado terá vigência do ano letivo de 2023.