Idosa estrangeira morre em acidente voltando de viagem em Bonito

Carmen Eloah Pastorello Alcocer, 65, morreu no final da manhã desta segunda-feira (28), após um acidente no cruzamento das ruas Benjamin Constant com a Monte Alegre, cruzamento perigoso em Dourados segundo internautas.

Segundo Dourados News, eles seguiam em um veículo Fiat Argo pela Rua Benjamin Constant, quando não observaram a placa de sinalização “Pare” e atravessaram a Rua Monte Alegre, via preferencial, no momento que o veículo dos turistas foi colhido por uma Mitsubishi Pajero,

O impacto maior ocorreu no lado em que Carmen estava. A idosa foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital da Vida, em estado gravíssimo, mas não resistiu e morreu em seguida.

De acordo com informações policiais, a vítima estava com o marido, ambos são de São Paulo, mas residiam na Inglaterra e vieram para Mato Grosso do Sul visitar Bonito. As vítimas estavam em um veículo locado e retornavam de Bonito, quando decidiram dormir em um hotel de Dourados, antes de seguir viagem para São Paulo.