Cano assiste vitória do Brasil no estádio,

Artilheiro do Fluminense, o argentino Germán Cano está desfrutando da Copa do Mundo do Qatar como um simples torcedor. Na companhia de seu filho Lorenzo -xodó da torcida tricolor- ele foi filmado assistindo na arquibancada a vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Suíça, com direito ao pequeno prodígio vibrando muito com o gol de Casemiro.

Lorenzo -que ganhou fama por ser o homenageado nas comemorações do pai “fazendo o L” com as mãos- aparece na gravação nos ombros de Cano, vestido com um uniforme do Flu, tirando a camisa e rodando após Casemiro balançar a rede dos suíços.

Em seu perfil no Twitter, o Fluminense postou o vídeo com a legenda: “Lolo de Fluzão comemorando o gol do Brasil. Esse é o tweet”.

Outro que registrou a presença de Cano no jogo do Brasil foi o fotógrafo Rafael Ribeiro, da CBF, que trabalhou com o atacante nos tempos em que os dois eram do Vasco.

Antes da bola rolar, Cano e seu filho já haviam visitado o hotel onde a seleção brasileira está hospedada na companhia de seu companheiro de Fluminense, o zagueiro David Braz.

O atacante já havia sido visto também nas duas partidas da Argentina até aqui na competição: na derrota para a Arábia Saudita, por 2 a 1, e na vitória sobre o México, por 2 a 0.

Ele também recebeu uma camisa personalizada da seleção brasileira das mãos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Com informações da Folhapress