Incêndio é avistado na antiga Fábrica da Frutilla em Campo Grande

Uma grande névoa de fumaça escura pode ser observada de longe do local

Um incêndio foi avistado na manhã desta quinta-feira(20) na fábrica abandonada da Frutilla. O local fica às margens da BR-262, em Campo Grande e não é a primeira vez que pega fogo.

Um grande névoa de fumaça foi avistada em várias regiões da Capital. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que esteve no local, o incêndio pode ter sido criminoso. Ainda não há mais informações detalhadas.

O fogo teria começado e se concentrado principlamente no pátio, onde havia diversos materiais recicláveis e entulhos. A coloração da fumaça escura é devido ao consumo de materiais inflamáveis druante o incêndio, como plástico e borracha.

Incêndio Anterior

Em novembro de 2023, um incêndio já havia atingido o local e apesar do ocorrido, o local ainda continuou repleto de entulhos.

