Tribunal do Júri absolve agente acusado de homicídio em show

Por quatro a um, o 1º Tribunal do Júri da comarca de Campo Grande (MS) absolveu, nesta terça-feira (07), o agente penitenciário federal, Joseilton de Souza Cardoso, acusado de homicídio.

O Ministério Público Estadual e os representantes da assistente de acusação pugnaram pela condenação do acusado, nos termos da decisão de pronúncia.

O advogado de Joseilton, José Roberto da Rosa, apresentou a tese pela ocorrência de legítima defesa (autodefesa e defesa técnica) para conseguir convencer os jurados.

Fato

O crime ocorreu na madrugada do dia 24 de setembro de 2017, logo após o término do show em um shopping de Campo Grande.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, Adilson Ferreira dos Santos, junto de seu primo, dirigiu-se ao banheiro do evento e, ao abrir a porta, deparou-se com o agente. Ele então insistiu em usar o sanitário, de forma que o Agente Federal se retirou.

Joseilton relatou, em depoimento, que agiu em legítima defesa. Atirou uma vez para se defender porque foi agredido a chutes, socos e pontapés por um grupo de rapazes.

