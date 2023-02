Câmara divulga nova composição de comissões permanentes

Após o início dos trabalhos parlamentares e com algumas mudanças no quadro de vereadores, as comissões permanentes da Casa, foram modificadas e os nomes divulgados em sessão ordinária, nesta quarta-feira (8), em Campo Grande. Cada uma das 21 comissões tem cinco integrantes, (um presidente, um vice-presidente e três membros).

Os vereadores assumem as vagas nas comissões para o biênio 2023-2024. A renovação é feita sempre a cada dois anos. Pelas comissões tramitam os projetos de lei para emissão de pareceres e também são convocadas Audiências Públicas.

Cabe ainda a promoção de estudos, simpósios, pesquisas e investigações, sobre problemas de interesse público relativos ao seu tema.

O Regimento Interno da Câmara Municipal detalha a competência de cada comissão quanto às matérias em que seus integrantes podem opinar acerca do mérito das propostas.

Somente à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final compete manifestar-se em todas as proposições que tramitem na Casa quanto aos aspectos constitucional, legal e regimental.

Quando o parecer for pela inconstitucionalidade ou injuridicidade, será esta considerada rejeitada definitivamente, por despacho do Presidente da Câmara, salvo não sendo unânime o parecer, caso em que caberá recurso interposto.

Procure o parlamentar certo. Veja nova composição das comissões na Câmara Municipal de Campo Grande aqui.