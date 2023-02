UEMS abre inscrições para alunos especiais no Mestrado em Zootecnia

O campus de Aquidauana da UEMS por meio da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia – área de concentração Produção Animal no Cerrado-Pantanal, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), tornou público o Edital para abertura de matrícula para Alunos Especiais em nove disciplinas, divulgação foi feita na manhã desta quarta-feira (8).

Poderão cursar a disciplina na condição de Aluno Especial, portadores de diplomas de curso superior na área do Programa ou em áreas afins, devidamente autorizados e reconhecidos por órgão competente, respeitado o limite máximo de duas disciplinas por semestre. Os candidato devem realizar a inscrição no site http://sigpos.uems.br/uems-sigpos/portal. Não haverá taxa de inscrição.

As matrículas deverão ser realizadas no período das 7h do dia 13 de fevereiro às 23h59 do dia 17 de fevereiro de 2023. A documentação exigida deverá ser encaminhada via e-mail para o endereço: [email protected] com solicitação de recebimento. As vagas, em cada disciplina, serão preenchidas conforme a ordem de chegada da documentação completa no e-mail indicado no edital.

Edital completo:

Clique aqui e confira o edital

