Video: Três idosos são brutalmente agredidos em praça pública de Água Clara

Na manhã desta segunda-feira (25), três idosos foram violentamente agredidos em uma praça situada na Avenida Júlio Maia, em Água Clara, município localizado a 193 km de Campo Grande. As vítimas, ainda não identificadas, foram socorridas com ferimentos, sendo que uma delas está em estado grave.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h30 e, ao chegar ao local, encontrou os idosos ensanguentados. Equipes de socorro foram rapidamente chamadas e encaminharam os feridos para atendimento médico.

Imagens divulgadas pelo Portal Água Clara mostram dois dos idosos sentados no chão, com o rosto visivelmente machucado, enquanto o terceiro aparece caído, com lesões mais sérias. A calçada onde ocorreu o ataque apresentava várias manchas de sangue, evidenciando a violência da agressão.

A polícia está investigando o caso e busca identificar os responsáveis. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas às autoridades locais.