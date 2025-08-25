Idosa morre ao engasgar com espinha de peixe e ter o esôfago perfurado, em Três Lagoas

Uma mulher, de 60 anos, morreu após engolir uma espinha de peixe. Ela sofreu graves complicações de saúde causadas pelo engasgo. O caso ocorreu em Três Lagoas, de onde ela foi transferida para um hospital em Campo Grande e morreu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o engasgo ocorreu durante uma refeição. Após o episódio, a mulher passou a apresentar sintomas como dor abdominal, tosse, dificuldade para respirar e piora geral do estado de saúde.

Alguns dias depois, ela procurou atendimento médico no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas. Exames indicaram um quadro de pneumomediastino grave — presença de ar na região central do tórax — e perfuração do esôfago, provavelmente causada pela espinha de peixe.

Diante da gravidade do caso, a paciente foi transferida para o setor vermelho do Hospital Regional da Capital, onde chegou com parada cardíaca. Equipes médicas tentaram reanimá-la por cerca de 16 minutos, mas não obtiveram sucesso.

A ocorrência foi registrada como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

