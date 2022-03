TRE/MS abre inscrições para estágios de nível médio

As inscrições para estágio de nível médio do TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) estão abertas. São 71 vagas disponíveis para estudantes de Campo Grande e do interior do estado que estão regularmente matriculados na Rede Estadual de Ensino, no ensino médio, AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem), EJA (Educação de Jovens e Adultos) e no IFMS (Instituto Federal do Mato Grosso do Sul).

Os estudantes tem até a quinta-feira (31) para procurar as secretarias das suas respectivas escolas para realizar a inscrição. Quem é do interior precisa se dirigir a um cartório eleitoral para completar a inscrição. Alunos do IFMS deverão ir na Central de Relacionamento para se inscrever. É preciso ter a idade mínima de 16 anos até a data de publicação do resultado final do concurso.

Se aprovado o estudante receberá bolsa de R$605,00 e vale-transporte. A carga horária é de 4 horas diárias de acordo com a compatibilidade das atividades escolares do estagiário.

O edital e mais informações podem ser consultadas no site do TRE/MS (https://www.tre-ms.jus.br/o-tre/concursos/estagios-1/estagios).