Em Ladário, prefeitura não reconhece legalidade na greve dos professores

A prefeitura de Ladário por meio da Procuradoria Municipal, expediu nota esclarecendo que considera a greve dos professores da Reme (Rede Municipal de Ensino) que começou na última sexta-feira (25) ilegal. A greve se deu devido o reajuste de 22% do salário dos professores e foi justificado pela prefeitura.

A nota diz que “foi elaborado o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Ladário, visando a valorização da carreira e o fomento da economia local. A média de reajuste de servidores administrativos foi de 45% 22% dos professores municipais. Destaca-se acerca dos professores o fato de os reajustes terem sido realizados sobre o piso do magistério, garantindo aos educadores ganhos que variam de R$ 300 a R$ 800”.

A prefeitura ainda afirma que o município busca de maneira responsável a valorização de cada servidor chegando a aumentos significativos, mas que para ser possível aplicar o piso salarial do magistério e possibilitar uma valorização de todos os servidores públicos do município, foram necessárias a realização de varias adequações no Estatuto dos Servidores, no PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração) do Administrativo e no PCCR do Magistério.

Tendo em vista isso, é incabível e prejudicial a todos os alunos da Reme, as manifestações quanto a realização da greve, que é considerada ilegal pela administração municipal.

