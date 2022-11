Transforma MS acontece em 12 de novembro

A primeira edição do Transforma MS acontece no dia 12 de novembro numa promoção da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e do Conselho de Jovens Empresários (CJE) tendo como objetivo a capacitação sobre marketing digital e reunirá palestrantes especialistas em geração de leads, posicionamento de marca em redes sociais, vendas online e startups reconhecidos em âmbito nacional. O fórum ocorrerá das 9h às 16h, no hotel Grand Park, Avenida Afonso Pena, 5282, na Capital.

O evento é voltado a interessados em marketing digital e em aprender mais sobre o crescimento de empresas, como empreendedores, gestores de marketing, publicitários e outros profissionais do ramo. Willyan Francescon esclarece que o Transforma MS é um evento focado em conteúdos práticos e em gerar conexões de negócios para os participantes. Além de conhecimento por meio de especialistas com bagagem e grande experiência de mercado, o evento ainda fará o reconhecimento às empresas sul-mato-grossenses que mais se destacaram no ano de 2022 na categoria Marketing Digital. As vencedoras receberão no palco o troféu Transforma MS, bem como, prêmios de empresas parceiras.