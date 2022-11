Abastecimento do Ceasa-MS normalizado

A partir desta semana com o fim dos bloqueios das estradas o abastecimento da Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa-MS) deverá estar normalizado. Devido aos bloqueios das estradas, houve uma redução de 50% na chegada dos caminhões caindo a movimentação de 108 para 54 veículos que é a média diária de veiculos que chegam ao pátio da Ceasa-MS. Chegaram em média 600 toneladas de mercadorias nesta semana à Central, números bem inferiores a média histórica de 1.547 toneladas.

A Goiaba, maçã, melão e pêra também não registraram entrada na CEASA/MS nesses dias de paralisação. A cebola, que é trazida de ouros estados também teve diminuição de 77% do volume total nesses dias, passando de 57,1 toneladas na semana passada para 13,46 toneladas no início desta semana.

Jaime o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), V disse que a redução se deu mais em razão das interdições ocorridas fora de Mato Grosso do Sul do que dentro do Estado. “Isso mostra claramente como os bloqueios afetaram diretamente os consumidores. Imediatamente tivemos um aumento de preços e a diminuição na oferta de produtos com apenas alguns dias de paralisação”, afirmou.