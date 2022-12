Chuva volumosa alaga ruas e deve permanecer no final de semana

Com informações dos repórteres Marcos Maluf com Mariely Barros

A chuva que vem atingindo Campo Grande e outros municípios nesta semana, voltou rapidamente na Capital na tarde desta sexta-feira (2), fazendo com que algumas pessoas parassem o que estavam fazendo para esperar a chuva diminuir.

A reportagem flagrou ruas que ficaram alagadas na região norte de Campo Grande, como por exemplo nos bairros Monte Castelo e Nova Lima. Além disso, os semáforos da Av. Mascarenhas de Moraes estão intermitentes, complicando o trânsito.

Final de Semana

A previsão do tempo para o final de semana, entre a sexta-feira (02) até domingo (04) indica tempo instável, com probabilidade para chuvas fraca a moderada e forte. Destaca-se que as chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento deverão ocorrer de maneira isolada, típicas da época do ano.

Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade. Os dias serão quentes e úmidos, com temperaturas acima dos 30°C, com destaque para as regiões leste, norte, bolsão e pantaneira.

Sábado (03/12): A previsão indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. São esperadas temperaturas mínimas entre 21/23°C e máximas de até 34°C nas regiões sul e leste do estado.

Nas regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste mínimas entre 21/23°C e máximas de até 33°C. Em Campo Grande, mínima de 23°C e máxima de 31°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam de leste/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

Domingo (04/12): A previsão indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a pontualmente moderada e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. São esperadas temperaturas mínimas de 22°C e máximas de até 30°C na região sul do estado.

Na região norte, mínimas entre 21/24°C e máximas de até 31°C. Em Campo Grande, mínima de 23°C e máxima de 28°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e localmente podem atingir valores acima de 60 km/h.