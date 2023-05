Tombamento do Parque das Nações Índigenas deve acontecer até o dia 5 de junho

Projeto de Lei 10.970/2023 sobre o tombamento do complexo de bens imóveis integrado pelo Parque Estadual do Prosa, Parque das Nações Indígenas e Parque dos Poderes deve ir ao plenário para votação até 5 de junho, data que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. A informação foi dada durante a reunião entre ambientalistas, pesquisadores e juristas autoria da Vereadora Luiza Ribeiro pelo Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande vereador Carlão.

O presidente da Casa de Leis afirmou que o Projeto de Lei está seuindo o trâmite previsto na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Casa e receberá o parecer das Comissões Permanentes pertinentes ao tema. Já a vereadora Luiza Ribeiro (PT) recordou a história da Câmara Municipal em relação ao tombamento de prédios patrimoniais da cidade. “A gente tem uma história bonita aqui na Câmara de Campo Grande em relação ao tombamento e a preservação de prédios e espaços da nossa cidade. Foi muito importante a atuação da Câmara dos Vereadores na preservação do complexo de imóvel da antiga Rede Ferroviária. Então o tombamento é um instrumento importante e a gente vai contribuir muito nesse momento de crise ambiental se conservarmos o parque deste momento em diante.”

A reunião também teve a participação do Vereador Professor André Luis que além de ser o Presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, também subscreveu o Projeto de Lei 10970/2023, além dos vereadores Ayrton Araújo e Ronilço Guerreiro. Durante a sessão da última terça-feira (25) o projeto recebeu apoio e foi subscrito pelos vereadores Clodoilson Pires e Marcos Tabosa.

