Campo Grande sediará Interagro 2023 em junho

Nesta terceira edição do Interagro, que acontecerá no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, entre 22 e 24 de junho, acontecerão dezenas de palestras, todas com o objetivo de trazer novidades para o campo, principalmente no que diz respeito ao controle das emissões. Entre os temas abordados estarão: carbono neutro, plano safra, qualidade da produção agroindustrial, economia e agronegócio.

Entre os nomes confirmados como palestrantes estão o da ex-presidente da SRB, Teresa Vendramini, o comentarista político Caio Coppolla, o diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi e a pesquisadora da Embrapa Pantanal, Sandra Aparecida Santos. A programação ainda contará com autoridades locais, parlamentares de outros estados ligados à bancada ruralista e produtores rurais de Mato Grosso do Sul.

A 3ª edição do Interagro fechará com a premiação do 2º Prêmio de Agrojornalismo SRCG e com a novidade do 1º Prêmio Agro Estudantil SRCG, em que estudantes de nível médio, graduação e pós-graduação poderão submeter resumos de trabalhos científicos, que tenham ligação direta ou indireta com a agropecuária, a fim de melhorar o desenvolvimento do setor.

Em reunião com o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho – SRCG, Alessandro Coelho, A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, confirma apoio ao principal evento agro de Mato Grosso do Sul, o Interagro 2023. Adriane sinalizou interesse em desenvolver estratégias conjuntas a fim de estimular, principalmente as pequenas propriedades rurais. Segundo o presidente a prefeita apresentou seu anseio de desenvolver uma produção de flores na zona rural da capital, utilizando o modelo de Holambra (SP).

