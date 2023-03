Tempo instável: domingo será de sol com pancadas de chuva em MS

Campo Grande amanheceu neste domingo (5) com céu aberto e muito sol, mas previsão do tempo indica que ao decorrer do dia o tempo deve ficar instável. Segundo o Climatempo, os termômetros marcavam 23 graus nesta manhã e a temperatura máxima prevista é de 30 graus na capital.

Em contrapartida, a previsão indica um aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite em Campo Grande, nas cidades do interior podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a região sul do Estado (Dourados, Ponta Porã).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades ocorrem devido a combinação do fluxo de calor e umidade da região amazônica e aquecimento diurno. Além disso, áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas.

São esperados acumulados de chuvas com valores acima de 30 mm (milímetros) em um dia. Ainda de acordo com o Cemtec, os locais onde o solo já encontra-se encharcado em razão do excesso de chuvas ocorridas nos últimos dias, havendo o risco de inundações repentinas e alagamentos além de, pontualmente, ter risco de deslizamentos de terra. As rajadas de ventos podem variar de 40 a 60 km/h.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Mundo Novo, a máxima será de 29ºC, em Ponta Porã 30ºC, em Três Lagoas, Dourados e Rio Brilhante 31ºC, em Água Clara 33ºC, em Chapadão do Sul e Paranaíba 32C, em Aquidauana, Miranda e Rio Verde de Mato Grosso 34ºC, em Coxim e Sonora 35ºC, em Corumbá 36ºC.

