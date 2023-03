Rio Paraguai continua em alto nível e previsão alerta para mais chuvas

Depois de meses de baixa no nível da água, o Rio Paraguai voltou a encher com as chuvas intensas dos últimos dias. Na região de Porto Murtinho, a 439 quilômetros de Campo Grande, o rio está transbordando em diversos pontos. Em razão do temporal, o município já decretou situação de emergência e a Defesa Civil, contabiliza os prejuízos causados pela chuva.

Foi autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais a atuarem sob coordenação da Gerência da Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas. “Em virtude da ocasião dessas chuvas intensas ocasionaram destruição de estradas e pontes na área rural, ressaltando que outros danos e prejuízos públicos e privados estão sendo levantados à medida que o volume de água nessas regiões ainda é considerado, bem como existem locais sem acesso”, alertou a Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil).

Em publicação no site oficial de notícias do governo estadual, o meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Vinicius Sperling, destaca que a previsão é que as chuvas continuem na região. Segundo ele, nos encontros de águas, a subida dos rios Miranda e Paraguai segue no radar e, diante de tal situação, a Defesa Civil estadual continua mobilizada para atender os municípios da região sudoeste sempre que solicitado o apoio da coordenadoria.

Para que a situação seja controlada, uma equipe do centro monitora Porto Murtinho, que margeia o Rio Paraguai, enquanto outra está em Jardim, onde passa o Rio Miranda. Uma terceira equipe está em Bela Vista, ainda há possibilidade de que uma quarta frente se desloque para Antônio João.

