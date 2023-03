“Ele e Eu” de Gabrielle Bossis” por Padre Rosenei Pauli

Filho, às vezes te acontece que queres apresentar-te aos outros sob um aspecto favorável, e com prazer te arrumas. Mas diante de Mim, és o que és e não há modo de ocultar-Me a verdade. Reconhece que te é doce saber que não há ninguém, além de Mim, que possa olhar-te com esse Olhar de verdade. Conheço toda a tua história, em todos os detalhes, todos os teus pecados, inclusive os que você esqueceu, bem como a dimensão deles, suas repercussões em todos os seus detalhes, na vida das pessoas envolvidas e na vida de outras que indiretamente foram tocadas por estes atos.

Porém, longe de fugir de Mim, mostra-Me a tua miséria com sentimentos de contrição, de arrependimento. É só o que desejo de ti. Lembra daquela mulher pega em fragrante adultério, da minha reação? Eu não a condenei, a perdoei e o meu único pedido a ela foi o de não voltar a pecar, uma vez que isto dói em Mim. E por que dói? Por causa do Meu Amor, por não querer ver meus filhos feridos, debilitados e mortos pelo pecado. Assim também quero agir contigo, com todos. Por isso te dizia anteriormente para não fugir de Mim e assim fazendo encontrarás a Minha ternura.

Veja, o teu medo, fruto do teu pecado, não tem fundamento. Que mal pode fazer um Homem Crucificado? Não é Ele todo Amor? Exercita, pois, a tua gratidão, dando-Me também um pouco da tua ternura, que para mim é tão cara. Sou o Único que te conhece, filho Meu. Alegra-te na intimidade de teu Deus. Poderias sonhar com algo mais alto? A vida te foi dada para que Me amasses; encontras nisso a tua felicidade? Isto não te consola de todo o resto? Amar-Me! Quando Me vires.