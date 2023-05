Temperaturas mínimas variam entre 7-12°C ao longo da semana em MS

Em Campo Grande, mínima entre 13-15°C e máxima de 29°C nos próximos dias

A semana, entre segunda (15) a quinta-feira (18), segue com a previsão de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a um sistema de alta pressão, ou seja, a massa de ar mais fria que favorece o tempo seco no estado do Mato Grosso do Sul. No último domingo (14), foram observadas temperaturas entre 4-6°C na região sul de Mato Grosso do Sul.

Agora, nos próximos dias, as temperaturas mínimas previstas variam entre 7-12°C, porém podem ocorrer valores mais baixos de temperatura mínima e temperaturas máximas de até 28°C para a região sul. Para a região norte, esperam-se mínimas entre 10-15°C e máximas de até 33°C.

Em Campo Grande, mínima entre 13-15°C e máxima de 29°C. Além disso, espera-se umidade relativa entre 20-40%, com destaque na região centro-norte do estado. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) seguem ficando acentuadas, ou seja, aquela sensação de frio na madrugada/amanhecer com gradativa elevação durante o dia.

Alerta do Inmet

Até o final da tarde desta segunda-feira (15), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Estatítistica) disparou um alerta de nível amarelo, indicando perigo potencial válido para todos os municípios de MS, com umidade variando entre 30% e 20% e baixo risco de incêndios florestais.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%.