Com abertura de 9,6 mil novas empresas, MS bate recorde pelo segundo ano

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta sexta-feira (20) dados sobre a abertura de empresas do estado, conforme os dados foram registrados a abertura de 9.602 empresas no exercício de 2022. O número está 3,55% acima do registrado em 2021, quando o Estado ganhou 9.273 novas firmas.

Além disso, esse é o segundo recorde consecutivo da série histórica, demonstrando uma retomada consistente do crescimento após a pandemia de covid-19 e vigor consolidado da economia sul-mato-grossense. Com 6.587 empresas, o setor de Serviços foi preponderante, representando mais de dois terços (68,6%) do total.

Em seguida aparece o Comércio com 2.600 (27,08%) e a Indústria vem em terceiro, tendo registrado 415 novas firmas (4,32%) em 2022. Na distribuição regional, os maiores municípios lideram a atração de negócios, com destaque para Ribas do Rio Pardo que figura na oitava colocação (empatado com Maracaju). Já Campo Grande, capital do Estado e maior cidade, registrou a maior movimentação do setor com 4.074 novas empresas no ano, ou 42,43% do total.

O crescimento, segundo dados do governo, é resultado das medidas de incentivo e de proteção dos negócios adotadas durante a pandemia de covid-19, sendo elas importantes para preparar a retomada do crescimento econômico local no período seguinte à crise. Dilatação dos prazos para pagamento de financiamentos e de impostos, tratativas com as empresas para manter os postos de trabalho, garantia de circulação das mercadorias e revisão de alíquotas foram algumas medidas adotadas durante a pandemia.

Paralelo a isso, a Junta Comercial aprofundou as transformações tecnológicas que possibilitaram a migração de todos seus serviços para a plataforma digital, conferindo agilidade, segurança e simplicidade nos procedimentos por parte dos usuários.

Entre os exemplos citados pelo diretor-presidente da Junta, Augusto Castro, estão a modernização dos serviços, o registro automático de empresas mercantis, em que possibilita ao usuário, utilizando os modelos padrões disponíveis no sistema e após o preenchimento da documentação, como assinatura digital e demais procedimentos automáticos, a imediata emissão do CNPJ da empresa.