Tavares pode ser o primeiro deputado a ser cassado

Caso venha a ser confirmado nas instancias superiores da Justiça Eleitoral a cassação do Deputado estadual Rafael Tavares (PRTB) será o primeiro parlamentar a ter o mandato cassado em toda a história da Assembléia Legislativa . Houveram alguns casos em que os parlamentares respeonderam ao conselho de ética como é o casos de Ary Rigo em 2010 mas acabou sendo arquivado na mudança de legislatura. Nos primeiros anos da Assembléia Legislativa também houve um caso no Fundo de Previdência dos parlamentares onde o então deputado Getúlio Gideão Baumeister respondeu a uma CPI mas que acabpou não resultado na cassação do parlamentar. Alguns governadores como Marcelo Miranda e mesmo Reinaldo Azambuja foram alvos de pedidos de instalção de CPIs (Comissão Parlamentar de inquérito.

Na tribuna e concedendo entrevistas, o deputado estadual Rafael Tavares (PRTB), criticou os adversários políticos Fábio Trad, ex-deputado federal pelo PSD, e Soraya Thronicke, senadora e presidente estadual do União Brasil e até mesmo o ex-ministro do primeiro Governo do presidente Lula José Dirceu.

O Tribunal Regional Eleitoral também foi alvo de criticas do parlamentar. “Respeito a decisão, mas isso faz com que assuma outro homem ”, ressaltou. “Iremos recorrer dessa decisão equivocada. Meu recado para todos os conservadores sul-mato-grossenses hoje é ‘Não parar, não precipitar e não retroceder, quem dura até o final, vence’”, concluiu.

O deputado estadual Rafael Tavares, que perdeu o mandato após o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) anular os votos do PRTB por descumprimento da cota de gênero anunciuou também que vai recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para reverter a decisão.

