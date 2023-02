ONG oferece cursinho pré-vestibular gratuito para estudantes baixa renda

O Instituto Causadores da Alegria, de Campo Grande, está com inscrições abertas para cursinho pré-vestibular gratuito. As vagas são destinadas à estudantes de escola pública de baixa renda com NIS (Número de Inscrição Social), com idade entre 15 e 19 anos. Os interessados devem comparecer à sede do instituto na Rua Rui Barbosa, 3.327, no Centro.

São oferecidas aulas de Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Filosofia, Sociologia, Atualidades, Artes, Redação, Literatura, Inglês e Geografia, ministradas por professores voluntários. Dentro das aulas são abordados os conteúdos que caem nos principais vestibulares do País.

Atualmente, o instituto oferece o cursinho em dois períodos: vespertino (das 13h30 às 17h50) e noturno (das 18h30 às 22h). O início das aulas será no dia 3 de abril e o término está previsto para 30 de novembro. Para se inscrever o candidato deve ter renda de até um salário mínimo e meio por pessoa na residência e ser aluno de escola pública em Campo Grande.

Para fazer a matrícula, os interessados devem comparecer até o Instituto Causadores da Alegria com horário agendado. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de renda das pessoas que residem na casa, comprovante de residência, certidão de nascimento, histórico escolar e foto 3×4.

Instituto Causadores da Alegria – O gestor de mídias e marketing do Instituto, Mateus Tafuri explicou o histórico do instituto. “Nós somos uma organização sem fins lucrativos, nós atendemos os beneficiários do cursinho com foco em jovens e adolescentes. Além do cursinho, temos atendimento psicológico, assistência jurídica e aulas de música”.

O Causadores da Alegria faz ações mensais com visitas a asilos, moradores de rua, clínicas de reabilitação, comunidades carentes. Roupas, alimentos e kits de higiene são doados. Confira o calendário anual.

Para mais informações sobre o cursinho, confira o perfil do Instagram do Causadores da Alegria (@causadoresdaalegria). O telefone de contato é (67) 99252-5318.