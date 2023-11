Supermercados podem abrir no feriado de 15 de novembro

Na próxima quarta-feira, dia 15 de novembro – Feriado da Proclamação da República, os

supermercados de Campo Grande poderão abrir normalmente, concedendo a respectiva folga compensatória aos trabalhadores.

Semelhante ao que ocorreu no feriado de Finados, a folga compensatória dos trabalhadores poderá ser concedida em até 60 dias, de acordo com o Decreto no 10.854/2021 e Portaria/MTP no 671, que alteraram a Lei no 605/49, que reconhece o setor varejista de supermercados e hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos feriados civis e religiosos, bem como aos domingos.

Interior

Já os demais municípios do interior de Mato Grosso do Sul, a AMAS ressalta que as empresas observem a Lei Orgânica da Cidade, Acordo Coletivo firmado com o sindicato laboral ou federação dos trabalhadores e a Convenção Coletiva.

Leia mais: Comércio da Capital pode abrir no feriado de 15 de novembro

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.