Repasse dos recursos para escolas de samba de Corumbá começará na próxima semana

O pagamento será feito em duas parcelas pagas pelo município e governo do estado

Ontem(10) em uma reunião, a prefeitura de Corumbá anunciou a antecipação dos repasses para a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) para o Carnaval 2024. A reunião foi realizada com presidente da Liesco Victor Raphael de Almeida, e demais representantes das agremiações carnavalescas.

Foi confirmado pelo chefe do Executivo Municipal que a primeira parcela dos recursos estará liberada no início da próxima semana. De acordo com a prefeitura de Corumbá o repasse seria feio em outubro como de costume, mas houve atrazo na captação de recusos e no repasse do estado, que vai ser feito apenas em dezembro.

O Termo de Colaboração entre município e estado vai repassar o total de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) de recursos financeiros à Liesco. São duas parcelas de R$ 330 mil cada. O pagamento da primeira será feito em novembro e a outra na segunda quinzena de janeiro de 2024.

O repasse dos recursos de forma antecipada permite que as escolas se preparem melhor com os materiais necessários para o carnaval de Corumbá, uma festa marcante e conhecida nacionalmente.

O desfile das escolas de samba de Corumbá sacontece na avenida General Rondon no domingo e segunda-feira, 11 e 12 de fevereiro de 2024.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.