Subseção da OAB de Três Lagoas recebeu palestra do Ministro do STF Kassio Nunes Marques

Pela primeira vez, a OAB/MS promoveu, juntamente com a Comissão Nacional de Assuntos Agrários e do Agronegócio e a 2ª Subseção de Três Lagoas, palestra com o Ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques e o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Ricardo Villas Bôas Cueva, na noite desta sexta-feira (22).

O Presidente da Comissão Nacional do Agronegócio Antonio Augusto Coelho abriu a cerimônia. “Os operadores de Direito presentes que militam sabem a realidade local, o agro trouxe uma legislação nos últimos anos, a Lei do agro mudou substancialmente os institutos uma série de institutos do agronegócio, nós estamos em um momento de grande transformação e que os tribunais ainda não tiveram oportunidade de incidir definitivamente as questões que surgem desses novos institutos criados recentemente. Então, vamos ouvir as aulas magnas e manifestações de grandes especialistas na área”.

Para o Presidente Bitto Pereira, “é um momento de externar gratidão àqueles que possibilitaram a realização desse evento histórico aqui em Três Lagoas, quero agradecer meu estimado amigo Augusto Augusto Coelho, pelo trabalho, a amizade, o companheirismo e ao Gustavo Gottardi que organizou este evento junto com o Doutor Augusto. E aos Excelentíssimos Ministros, a generosidade é a grande virtude de um homem, não há nada maior como a generosidade e Vossas Excelências demonstram com a vinda à Três Lagoas em uma sexta-feira à noite depois de uma semana de intenso trabalho, em nome dos advogados sul-mato-grossenses recebam os nossos cumprimentos e agradecimentos. Essa será sem dúvidas uma noite memorável.

Juiz Auxiliar do gabinete do Ministro Nunes Marques, Marcos Vinicius Kiyoshi Onodera, apresentou os dois Ministros. “Gostaria de agradecer este gentil convite, acho que nada disso seria possível sem a estratégia e inteligência do Augusto Coelho e Tiago Salles. Para mim é fácil e difícil falar do Ministro Cássio Nunes Marques e do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, então eu pretendo dar apenas dar meu testemunho, sou juiz há quase 20 anos, e tenho a honra de trabalhar com o Ministro Cássio desde que ele tomou posse há quase três anos”.

De acordo com o Ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques, o agronegócio é um “dos pilares para a economia do país, representando quase um terço do PIB Nacional. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ao lado da China, Índia, Estados Unidos e atingiu números impressionantes batendo a casa de 500 bilhões, o que equivale atualmente ao PIB da Argentina. O crescente uso de novas tecnologias, novos métodos de plantio, utilização mais racional dos recursos naturais e sobretudo o esforço humano contribuiu muito para que isso ocorresse”.

