O auditório da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil – Mato Grosso do Sul) será palco do evento Amazônia e Soberania Nacional, nesta quinta-feira (31), às 19h, com palestra do Diretor da Adesg-MS (Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra), Coronel Arthur Martin Lopes.

Serviço: Amazônia e Soberania Nacional

Endereço: Auditório da OAB-MS (Avenida Mato Grosso, 4700, Campo Grande)

Data: 31/08

Horário: 19h