PRF intercepta tráfico de cocaína e skunk

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 128 Kg de cocaína e 16 Kg de skunk, em Campo Grande (MS).

Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de trânsito na BR-262, quando abordaram um caminhão Ford/F4000. O veículo estava com a CRLV retida, porém os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor.

Questionado sobre estar transportando algo ilícito, o motorista confessou que tablets de drogas estavam escondidos no caminhão. Após abertura do compartimento oculto foram apreendidos 127 Kg de cocaína e 16 Kg de skunk.

O preso disse que entregaria os ilícitos em Três Lagoas (MS). Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Campo Grande (MS), juntamente com o caminhão e as drogas.

